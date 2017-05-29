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Павлюченкова вышла во второй круг Roland Garros

Спорт
29 мая, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В матче первого круга Павлюченкова встречалась с румынкой Патрисией-Марией Циг, которая снялась из-за травмы при счете 6:1, 1:0 в пользу российской теннисистки

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Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

© EPA/MIGUEL SIERRA

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

В матче первого круга Павлюченкова встречалась с румынкой Патрисией-Марией Циг, которая снялась из-за травмы при счете 6:1, 1:0 в пользу россиянки. Матч продолжался 42 минуты.

"Посеянная" под 16-м номером Павлюченкова встретится во втором круге с победительницей матча между парагвайской теннисисткой Вероникой Сепеде и чешкой Люцией Шафаржовой.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.

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