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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
В матче первого круга Павлюченкова встречалась с румынкой Патрисией-Марией Циг, которая снялась из-за травмы при счете 6:1, 1:0 в пользу россиянки. Матч продолжался 42 минуты.
"Посеянная" под 16-м номером Павлюченкова встретится во втором круге с победительницей матча между парагвайской теннисисткой Вероникой Сепеде и чешкой Люцией Шафаржовой.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.