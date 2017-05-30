Московский "Арарат" объявил о подписании контракта с футболистом Павлюченко

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Арарат" подписал контракт с бывшим нападающим сборной России Романом Павлюченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон.

Клуб "Арарат" (Москва) был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге - третьем по силе дивизионе российского футбола. Соответствующую лицензию "Арарат" уже получил.

В сезоне-2016/17 Павлюченко выступал за "Урал". Ранее он играл за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак", лондонский "Тоттенхэм" (Англия), московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань". Он является двукратным обладателем Кубка России (2002/03, 2014/15), серебряным (2005, 2006, 2007) и бронзовым (2013/14) призером чемпионата России.

В минувшем сезоне на его счету за "Урал" 21 игра и 4 гола. В общей сложности в клубной карьере он провел 513 встреч и забил 172 мяча. В активе 35-летнего Павлюченко также 50 матчей и 21 гол за сборную России, в составе которой он выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года.