Дзюба заявил, что не претендует на роль лидера в сборной России по футболу

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не претендует на роль лидера сборной России по футболу, а команду за собой должны повести вратарь Игорь Акинфеев и полузащитник Александр Самедов. Об этом игрок сказал журналистам.

Сборная продолжает подготовку к Кубку конфедераций в Австрии.

На вопрос, кого в команде можно назвать "дядькой", Дзюба ответил: "Не хотелось бы переходить на личности, может, кто-то себя таковым считает, а я его не назову. Но все-таки мастодонты в команде есть - это, наверное, Игорь Акинфеев и Александр Самедов, ребята и по возрасту подходят под данное определение. Они и должны повести за собой команду".

"Я к этому отношусь спокойно, ребята знают, что со мной можно пойти на войну, а на капитанство и лидерство я не претендую, - продолжил форвард. - Когда будут трудные моменты, когда наступит Кубок конфедераций, тогда и посмотрим. Главное, чтобы все выдержали психологически и физически. Чемпионат Европы показал, что такие большие турниры проходят на совсем другом психологическом уровне".

На чемпионате Европы - 2016 россияне не смогли преодолеть групповой этап, сыграв вничью с англичанами (1:1) и уступив словакам (1:2) и валлийцам (0:3). "Какой главный вывод? Нужно быть готовыми психологически, на таких турнирах многие попадают в состояние прострации, люди меняются, - считает Дзюба. - Когда ты на передовой, то начинаешь себя вести по-другому".

Решили, что хотим выиграть Кубок конфедераций

Форвард признался, что у него нет цели забить какое-то определенное количество голов на Кубке конфедераций. "Планирую максимально помочь сборной. Футбол - командный вид спорта, у нас есть кому забивать, главное хорошо подготовиться к турниру", - добавил он.

Команда решила, что хочет победить на домашнем турнире, заявил Дзюба.

"Между собой в команде мы поговорили и решили, что хотим добиться победы на Кубке конфедераций. Понятно, что нужно двигаться к этому постепенно, и сначала нужно выйти из группы, которая у нас очень сильная, нам будет со всеми трудно. Хочется выйти из группы, победить в полуфинале, а дальше останется последний шаг. Задача - выйти из группы, но цель - победить", - сказал он.

"Олимпийский девиз "Главное не победа, а участие" - это не про нас", - добавил он.

Футболист заявил, что не хотел бы проводить товарищеский матч в Индии.

Ранее в среду портал Sportskeeda.com сообщил, что Всеиндийская футбольная федерация ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении матча в период 2-10 октября в Индии.

"Я бы поехать в Мумбаи не хотел", - признался Дзюба.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная, скорее всего, не будет проводить игры в сентябре.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт. Следующий товарищеский матч сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).