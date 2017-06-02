Сафронов: ХК "Динамо" необходимо наладить диалог с одноименным обществом

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московскому хоккейному клубу "Динамо" необходимо наладить диалог с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом (ВФСО) "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор хоккейного клуба Андрей Сафронов.

Представители МВД 1 июня провели обыск в офисе хоккейного клуба "Динамо". По сообщению пресс-службы клуба, данные следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова. В своем письме на имя главы МВД РФ Федоров указывает, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда.

"Нам необходимо наладить диалог с ВФСО. Не очень хочется комментировать ситуацию. В 21-м веке лучше плохой мир, чем хорошая война", - сказал Сафронов.

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в 2 млрд рублей.

В середине мая ВФСО "Динамо" вернуло базу хоккейного клуба в Новогорске под свое управление из-за долгов.