Бэйл: исполнил мечту, победив в Лиге чемпионов в родном Кардиффе

КАРДИФФ /Великобритания/, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл сумел осуществить мечту, победив в финале Лиги чемпионов, который прошел в его родном Кардиффе. Об этом он рассказал журналистам после игры.

В субботу "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 4:1 и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

"Для меня победа в родном городе, разумеется, имеет особое значение. Сбылась моя мечта. Испытываю великолепные ощущения от этого успеха, которые разделяю вместе с болельщиками. Мы еще раз переписали историю и сейчас рады этому моменту", - сказал Бэйл.

Некогда самый дорогой игрок планеты, который недавно перенес операцию на колене, вышел на поле за 18 минут до конца встречи.

"Я тренировался только пять дней с командой перед этим матчем, так что мне вообще повезло принять участие. После операции на колене я все еще ощущаю небольшой дискомфорт, но сейчас, во время летнего перерыва, у меня будет время на восстановление, и в следующем сезоне я вернусь еще более сильным", - отметил он.

"Реал" выиграл Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов в рекордный 12-й раз. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, в свою очередь, стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось второй год подряд привести свою команду к победе в турнире.