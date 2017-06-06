Глушаков: сборной России по футболу будет сложнее играть с чилийцами, чем с венграми

БУДАПЕШТ, 6 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Матч против сборной Чили будет более сложным для команды России, чем игра с венграми. Такое мнение журналистам высказал российский полузащитник Денис Глушаков.

В понедельник сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 3:0. Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Москве - она сыграет с командой Чили.

"Установку мы выполнили, были какие-то погрешности, но мы готовимся. Это первый матч после чемпионата, надо было вкатиться в игровой тонус: тренировки тренировками, а матчи - это совсем другое. Время еще есть, впереди игра с чилийцами, мы посмотрим соперника, разберем ошибки, сделаем выводы и будем идти дальше. При всем уважении к венграм, с командой Чили сложнее играть", - сказал Глушаков.

На Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе Б сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые два места.