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Глушаков: сборной России по футболу будет сложнее играть с чилийцами, чем с венграми

Спорт
6 июня, 0:30 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В понедельник сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 3:0

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Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

БУДАПЕШТ, 6 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Матч против сборной Чили будет более сложным для команды России, чем игра с венграми. Такое мнение журналистам высказал российский полузащитник Денис Глушаков.

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В понедельник сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 3:0. Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Москве - она сыграет с командой Чили.

"Установку мы выполнили, были какие-то погрешности, но мы готовимся. Это первый матч после чемпионата, надо было вкатиться в игровой тонус: тренировки тренировками, а матчи - это совсем другое. Время еще есть, впереди игра с чилийцами, мы посмотрим соперника, разберем ошибки, сделаем выводы и будем идти дальше. При всем уважении к венграм, с командой Чили сложнее играть", - сказал Глушаков.

На Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе Б сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые два места.

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