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Нойштедтер и Беленов не вошли в итоговую заявку сборной России на Кубок конфедераций

Спорт
7 июня, 19:34 дата обновления: 7 июня, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Также в окончательной заявке из 23 фамилий не оказалось травмированных Романа Зобнина, Марио Фернандеса, Алана Дзагоева и Артема Дзюбы

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Защитники Роман Нойштедтер и Андрей Семенов, а также вратарь Александр Беленов не вошли в окончательную заявку сборной России по футболу на Кубок конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Также в окончательной заявке из 23 фамилий не оказалось травмированных Романа Зобнина, Марио Фернандеса, Алана Дзагоева и Артема Дзюбы.

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал", Тула), Маринато Гилерме ("Локомотив");
  • защитники: Роман Шишкин ("Краснодар"), Виктор Васин (ЦСКА), Илья Кутепов, Георгий Джикия (оба - "Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов");
  • полузащитники: Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба - "Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров (все - "Спартак"), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба - "Локомотив"), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов");
  • нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров (оба - "Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар"), Максим Канунников ("Рубин").

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.

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