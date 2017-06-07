Нойштедтер и Беленов не вошли в итоговую заявку сборной России на Кубок конфедераций

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Защитники Роман Нойштедтер и Андрей Семенов, а также вратарь Александр Беленов не вошли в окончательную заявку сборной России по футболу на Кубок конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Также в окончательной заявке из 23 фамилий не оказалось травмированных Романа Зобнина, Марио Фернандеса, Алана Дзагоева и Артема Дзюбы.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.