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Собянин: благоустройство территории "Лужников" планируется завершить к осени 2017 года

Спорт
8 июня, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

По словам мэра Москвы, все элементы арены полностью готовы к эксплуатации

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Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Основные работы по благоустройству прилегающей территории Большой спортивной арены (БСА) "Лужники", которая была введена в эксплуатацию после реконструкции 31 мая, планируется завершить к осени 2017 года, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения стадиона с вице-премьером правительства России Виталием Мутко.

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По словам главы города, на территории олимпийского комплекса остается провести благоустройство, построить временные сооружения к чемпионату мира по футболу 2018 года, создать периметр безопасности и провести ряд других работ. "Надеюсь, что за летний период, до осени, все основное благоустройство и подготовительные работы будут завершены", - сказал Собянин.

Собянин и Мутко ознакомились с ходом благоустройства территории БСА "Лужники". По словам столичного градоначальника, все элементы арены полностью готовы к эксплуатации. "Это теперь один из самых лучших современных стадионов мира", - отметил Собянин.

Мутко дал высокую оценку проведенным работам по реконструкции арены, которая примет матчи ЧМ-2018. "Лужники" - это высокий стандарт в строительстве, ориентир для всех подобных проектов. Мы получили уникальную спортивную арену", - сказал вице-премьер.

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Ранее сегодня Мутко отметил, что БСА "Лужники" планируется открыть встречей с участием сборной России по футболу.

Реконструкция стадиона началась в 2014 году. На этой арене пройдут главные игры чемпионата мира по футболу: матч открытия, один из полуфиналов и финал. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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