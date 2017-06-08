Собянин: благоустройство территории "Лужников" планируется завершить к осени 2017 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Основные работы по благоустройству прилегающей территории Большой спортивной арены (БСА) "Лужники", которая была введена в эксплуатацию после реконструкции 31 мая, планируется завершить к осени 2017 года, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения стадиона с вице-премьером правительства России Виталием Мутко.

По словам главы города, на территории олимпийского комплекса остается провести благоустройство, построить временные сооружения к чемпионату мира по футболу 2018 года, создать периметр безопасности и провести ряд других работ. "Надеюсь, что за летний период, до осени, все основное благоустройство и подготовительные работы будут завершены", - сказал Собянин.

Собянин и Мутко ознакомились с ходом благоустройства территории БСА "Лужники". По словам столичного градоначальника, все элементы арены полностью готовы к эксплуатации. "Это теперь один из самых лучших современных стадионов мира", - отметил Собянин.

Мутко дал высокую оценку проведенным работам по реконструкции арены, которая примет матчи ЧМ-2018. "Лужники" - это высокий стандарт в строительстве, ориентир для всех подобных проектов. Мы получили уникальную спортивную арену", - сказал вице-премьер.

Ранее сегодня Мутко отметил, что БСА "Лужники" планируется открыть встречей с участием сборной России по футболу.

Реконструкция стадиона началась в 2014 году. На этой арене пройдут главные игры чемпионата мира по футболу: матч открытия, один из полуфиналов и финал. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.