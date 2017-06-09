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Пицци: ничейный результат матча Россия - Чили закономерен

Спорт
9 июня, 21:26 дата обновления: 9 июня, 21:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Тренер чилийской сборной отметил, что не знает, сыграет ли вратарь команды Браво на Кубке конфедераций

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Хуан Антонио Пицци (в центре)

Хуан Антонио Пицци (в центре)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Ничейный результат товарищеского матча сборных России и Чили по футболу является закономерным. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.

В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве.

"В первом тайме команда доминировала, контролировала матч. Мы знали, что соперник хорошо играет в защите. Во втором тайме вышел Алексис Санчес, именно после этого мы смогли забить гол. Результат матча закономерный, продолжаем готовиться к Кубку конфедераций", - сказал Пицци.

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"Команда может прибавить в различных аспектах. Многие игроки долгое время были без игровой практики, для этого нам и нужны товарищеские матчи. У нас есть время, чтобы что- то исправить", - добавил специалист.

Тренер чилийской сборной отметил, что не знает, сыграет ли вратарь Браво на Кубке конфедераций. Игрок не смог принять участие в матче с россиянами из-за травмы, полученной в апреле в игре за английский "Манчестер Сити".

"Врачи стараются, чтобы Браво обрел форму, у нас нет понимания, когда он будет готов на сто процентов и сыграет ли на Кубке конфедераций. Мы готовим всех вратарей, они работают отлично. Отмечу, что Браво нужно меньше времени, чем остальным, чтобы подготовиться к турниру. Тем не менее, на его восстановление уходит больше времени, чем мы ожидали", - сказал Пицци.

Матч с чилийцами - последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В другой группе выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

 

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