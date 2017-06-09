Пицци: ничейный результат матча Россия - Чили закономерен

Ерохин: футболистам сборной России нужно равняться на таких игроков, как СанчесСпорт 9 июня, 22:32
Жуков: одновременный выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов облегчит подготовку к нимСпорт 9 июня, 22:24
Глушаков: российские футболисты выполнили установку тренера в матче с чилийцамиСпорт 9 июня, 22:17
Жуков: расширение программы фехтования на ОИ позволяет рассчитывать еще на две медалиСпорт 9 июня, 22:14
Черчесов: Кудряшов получил сильный ушиб в матче с чилийцамиСпорт 9 июня, 22:10
Мутко заявил, что у него нет вопросов к работе Черчесова в сборной России по футболуСпорт 9 июня, 22:03
Черчесов: сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой ЧилиСпорт 9 июня, 21:58
Мутко: сборная России по футболу находится в хороших кондициях перед Кубком конфедерацийСпорт 9 июня, 21:54
Усманов: включение новых видов фехтования в программу ОИ является признанием работы FIEСпорт 9 июня, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Ничейный результат товарищеского матча сборных России и Чили по футболу является закономерным. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.
В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве.
"В первом тайме команда доминировала, контролировала матч. Мы знали, что соперник хорошо играет в защите. Во втором тайме вышел Алексис Санчес, именно после этого мы смогли забить гол. Результат матча закономерный, продолжаем готовиться к Кубку конфедераций", - сказал Пицци.
"Команда может прибавить в различных аспектах. Многие игроки долгое время были без игровой практики, для этого нам и нужны товарищеские матчи. У нас есть время, чтобы что- то исправить", - добавил специалист.
Тренер чилийской сборной отметил, что не знает, сыграет ли вратарь Браво на Кубке конфедераций. Игрок не смог принять участие в матче с россиянами из-за травмы, полученной в апреле в игре за английский "Манчестер Сити".
"Врачи стараются, чтобы Браво обрел форму, у нас нет понимания, когда он будет готов на сто процентов и сыграет ли на Кубке конфедераций. Мы готовим всех вратарей, они работают отлично. Отмечу, что Браво нужно меньше времени, чем остальным, чтобы подготовиться к турниру. Тем не менее, на его восстановление уходит больше времени, чем мы ожидали", - сказал Пицци.
Матч с чилийцами - последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В другой группе выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.