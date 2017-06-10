Генеральная репетиция: сборная России сыграла вничью с чилийцами перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу сыграла вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче с командой Чили, завершив подготовительный сбор перед Кубком конфедераций. Перед игрой вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в беседе с корреспондентом ТАСС назвал эту встречу генеральной репетицией игры национальной команды перед турниром.

В итоге глава РФС остался доволен результатом. В общении с журналистами после матча Мутко заявил, что сборная России набрала хорошие кондиции. "Я считаю, что команда в хороших кондициях, я доволен. Уровень индивидуального мастерства у многих чилийцев очень высок, это топ-сборная, но наши ребята старались и добились позитивного финала", - сказал вице-премьер РФ.

Эта встреча стала первой в новейшей истории между сборными России и Чили. Последняя игра между национальными командами прошла в сентябре 1973 года в рамках отборочного матча к чемпионату мира - 1974, матч СССР - Чили завершился безголевой ничьей. В ноябре того же года должен был состояться ответный матч, но команда СССР отказалась от игры на "Национальном стадионе", потому что за несколько дней до встречи арена использовалась в качестве концентрационного лагеря. Чилийцам была присуждена техническая победа.

"Качественный скачок"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции был доволен игрой своих подопечных. По словам специалиста, игроки сделали качественный скачок по сравнению с игрой со сборной Венгрии (3:0, 5 июня. - Прим. ТАСС). "В моем понимании, мы сделали шаг вперед. Надеемся, что до начала Кубка конфедераций сможем добавить в других компонентах", - заявил тренер.

Чилийский тренер Хуан Антонио Пицци отметил, что результат матча с россиянами закономерен. "В первом тайме команда доминировала, контролировала матч, мы знали, что соперник хорошо играет в защите. Во втором тайме вышел Алексис Санчес, именно после этого мы смогли забить гол. Результат матча закономерный, дальше продолжаем готовиться к Кубку конфедераций", - сказал главный тренер.

В составе сборной Чили есть три игрока, известных во всем мире, - нападающий английского "Арсенала" Алексис Санчес, вратарь английского "Манчестер Сити" Клаудио Браво и полузащитник немецкой "Баварии" Артуро Видаль. С первых минут на поле появился только последний, а во втором тайме на замену вышел Санчес. Комментируя результат матча, Видаль отметил, что чилийцам было непросто играть с россиянами. "Сборная Россия - хорошая и очень жесткая команда, она плотно оборонялась, и из-за этого нам было непросто, но это полезный опыт, который, надеюсь, поможет нам на Кубке конфедераций", - сказал футболист.

Санчес после игры отказался от общения с журналистами. Однако по поводу класса чилийца высказался полузащитник сборной России Александр Ерохин, подчеркнувший, что надо подтягиваться к уровню Санчеса. "Это классный футболист, нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню", - сказал россиянин.

Что касается самой игры, то он отметил, что сборная России хотела добиться лучшего результата, чем ничья 1:1. "Хорошо, что получилось отыграться, не опустили руки и до конца старались забить. Ничья 1:1 - это не тот результат, которого нам хотелось бы, но он положительный. В общем есть над чем подумать и работать", - резюмировал Ерохин.

"Работой Черчесова доволен"

Неприятным моментом матча стало повреждение защитника Федора Кудряшова, который был заменен во втором тайме. Замена была уважительная, рассказывая о ней, Черчесова сообщил: "У Кудряшова прошли болевые ощущения. Видимо, был сильный ушиб". Кроме того, по словам тренера, колено болело у защитника Георгия Джикии, из-за чего тот вовсе не вышел на поле.

В целом работа Черчесова с национальной командой не осталась незамеченной. Российский полузащитник Денис Глушаков отметил, что в ничейном результате сборной России в матче с командой, занимающей четвертое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), есть заслуга тренера. "Думаю, что наша команда сыграла нормально, выполнили установку тренера. Конечно, всегда есть над чем работать, есть какие-то моменты, в которых мы допускали ошибки, но у нас впереди еще неделя, есть время исправить недочеты", - поделился мнением игрок.

Мутко после матча и вовсе заявил, что не имеет каких- либо вопросов к тренеру. "Тренер работает. Серьезно работает вся команда, в ней хороший микроклимат, так что все нормально", - сказал вице-премьер.

Черчесов работает главным тренером сборной России с осени прошлого года. Не считая игры с чилийцами, под его руководством россияне провели товарищеские матчи против команд Венгрии (3:0), Бельгии (3:3), Кот-д'Ивуара (0:2), Румынии (1:0), Катара (1:2), Коста-Рики (3:4), Ганы (1:0) и Турции (0:0).

Подарки в знак дружбы между странами

Товарищеский матч сборных России и Чили окружала приятная болельщицкая атмосфера. В очередной раз российские фанаты организовали акцию гостеприимства "Gentlefan. Russian warm welcome" для прибывших гостей. Подарки в виде маек и кепок красного цвета вручали воспитанники академии начальной футбольной подготовки "Мегасфера". По задумке организаторов акции, на футболках флаги России и Чили соединены в один в знак дружбы между странами.

Собственную акцию организовала и сборная России. Национальная команда поддержала получившего травму полузащитника Романа Зобнина. Футболисты вышли на поле в майках с надписью "Рома, мы с тобой". На эту акцию обратил внимание Мутко, снова подчеркнув, что в сборной хороший микроклимат.

Матч с чилийцами был последним для команды России в преддверии Кубка конфедераций. В субботу российские футболисты получат выходной, однако уже в воскресенье сборная снова соберется, чтобы продолжить подготовку к Кубку конфедераций. 15 июня россияне отправятся в Санкт- Петербург на первый матч турнира с новозеландцами.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.