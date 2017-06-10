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РФПЛ подтвердила переименование "Терека" в "Ахмат"

Спорт
10 июня, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Решение о смене названия было принято руководством грозненского клуба 6 июня

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Футболисты клуба "Ахмат" ("Терек")

Футболисты клуба "Ахмат" ("Терек")

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) поменяла название грозненского клуба на своем официальном сайте с "Терека" на "Ахмат".

Руководящий совет грозненского клуба принял решение о переименовании "Терека" 6 июня. Ранее пресс-служба грозненцев изменила адрес официального сайта клуба, а также профилей в соцсетях.

Ранее глава Чечни, почетный президент клуба Рамзан Кадыров заявил, что решение о переименовании клуба было основано на обращениях многих тысяч болельщиков.

Клуб был основан в 1958 году и с тех пор название не менял. Грозненцы дебютировали в премьер-лиге в 2005 году, однако по итогам сезона вылетели в первый дивизион. С 2008 года "Терек" неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Стадион команды носит название "Ахмат-Арена" в честь первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате террористического акта в Грозном.

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Кадыров: решение переименовать ФК "Терек" в "Ахмат" основано на обращениях болельщиков

Футбольный клуб "Терек" будет переименован в "Ахмат"

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