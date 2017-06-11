ФИФА готова предложить свою помощь в урегулировании ситуации вокруг Катара

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) готова помочь в урегулировании дипломатического кризиса вокруг Катара. Об этом, как сообщает агентство DPA, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью швейцарской газете Le Matin Dimanche.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

"Сейчас мы видим, что Катар столкнулся с дипломатическим кризисом, - сказал Инфантино. - Тем не менее, я настроен оптимистично и убежден, что ситуация в регионе нормализуется. Главной задачей ФИФА является пропаганда футбола, а не вмешательство в геополитические вопросы. Если ФИФА сможет внести свой вклад в урегулирование конфликта, то, естественно, мы предложим свою помощь".

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.