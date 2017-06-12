Чемпионка Roland Garros Остапенко поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Представительница Латвии Елена Остапенко поднялась с 47-го на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На прошлой неделе 20-летняя Остапенко впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Спортсменка из Латвии стала первой "несеянной" теннисисткой с 1933 года, сумевшей выиграть самый престижный грунтовый турнир. В финале она обыграла румынку Симону Халеп, которая поднялась в рейтинге с четвертой на вторую строчку.

Лидерство сохранила немка Ангелик Кербер, на третьей строчке расположилась чешка Каролина Плишкова. Американка Серена Уильямс, которая приостановила карьеру из-за беременности, опустилась на четвертую позицию.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова осталась на девятом месте. Елена Веснина опустилась на 16-ю строчку, Анастасия Павлюченкова - на 18-ю, Дарья Касаткина - на 29-ю, Екатерина Макарова - на 41-ю, Наталья Вихлянцева сохранила 74-ю позицию, Евгения Родина - 80-ю. Екатерина Александрова поднялась с 86-го на 76-е место, Мария Шарапова - с 178-го на 175-е.

Рейтинг WTA от 12 июня:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 7035 очков

2 (4). Симона Халеп (Румыния) - 6850

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6690

4 (4). Серена Уильямс (США) - 4810

5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4765

6 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4420

7 (12). Каролин Возняцки (Дания) - 4345

8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985

16 (15). Елена Веснина (Россия) - 2876...

18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2580...

29 (28). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...

41 (40). Екатерина Макарова (Россия) - 1265...

74 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) - 766...

76 (86). Екатерина Александрова (Россия) - 764...

80 (80). Евгения Родина (Россия) - 738...

175 (178). Мария Шарапова (Россия) - 310.