Новокузнецкий "Металлург" подал документы для участия в ВХЛ

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новокузнецкий "Металлург" подал документы, чтобы выступить в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить "Металлург" и хорватский "Медвешчак". После исключения из КХЛ "Металлург" изъявил желание принять участие в чемпионате ВХЛ.
"Все необходимые документы для вступления "Металлурга" в ВХЛ поданы. В связи с этим будет несколько изменен план подготовки к сезону", - говорится в сообщении.
С 2008 по 2017 год новокузнецкий клуб выступал в КХЛ, за девять сезонов "Металлург" ни разу не выходил в плей-офф.