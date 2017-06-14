"Реал" выразил уверенность в невиновности Роналду в деле о неуплате налогов

Титул Интернационального чемпиона WBO будет стоять на кону боя Поветкин - РуденкоСпорт 14 июня, 14:40
Кремлев допустил, что Украина откажет во въезде российскому боксеру ГаджимагомедовуСпорт 14 июня, 14:38
Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕСпорт 14 июня, 14:32
Госдума одобрила законопроект о фонде дольщиковЭкономика и бизнес 14 июня, 14:22
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"Экономика и бизнес 14 июня, 14:19
Нидерланды завершили ратификацию Соглашения ассоциации между ЕС и УкраинойМеждународная панорама 14 июня, 14:18
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в ЕкатеринбургНовости Урала 14 июня, 14:13
Авиакомпания "Россия" будет выплачивать пилотам от 250 тыс. руб. при трудоустройствеТранспорт 14 июня, 14:08
"Реал" выразил уверенность в невиновности Роналду в деле о неуплате налоговСпорт 14 июня, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Португальский футболист испанского "Реала" Криштиану Роналду всегда действовал в рамках налогового законодательства. Об этом говорится в заявлении "Реала", опубликованном на официальном сайте команды.
Ранее стало известно, что испанская прокуратура подала иск в отношении Роналду по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму в €14,7 млн. По информации Рейтер, в заявлении прокуратуры значится, что Роналду "сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании".
"Мадридский "Реал" выражает поддержку нашему игроку Криштиану Роналду, который, как нам известно, всегда действовал в рамках налогового законодательства. С момента перехода в клуб в июле 2009 года Роналду всегда показывал явное намерение выполнять все свои налоговые обязательства. Мы полностью уверены, что наш игрок докажет свою невиновность. Мы надеемся, что правосудие будет действовать быстро, чтобы как можно скорее показать невиновность Роналду", - говорится в заявлении.