Булыкин: работа с молодыми игроками станет одной из задач в ФК "Локомотив"

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работа по привлечению молодых футболистов в основной состав является одной из задач на посту советника президента "Локомотива" для Дмитрия Булыкина. Об этом он рассказал ТАСС.
В среду "Локомотив" объявил о назначении Булыкина на эту должность.
"Первостепенная задача - налаживание работы с нашими молодыми футболистами, в ближайшее время мы будем обсуждать этот вопрос. Я поиграл в Нидерландах и Бельгии, где очень хорошо воспитывают молодежь, - сказал Булыкин. - И мы хотим, чтобы "Локомотив" тоже растил хорошую молодежь, обеспечивал молодыми игроками не только свою команду, но и сборную России. Ближайшей нашей задачей, помимо трансферов, является выращивание молодых футболистов, чтобы потом доверять им при включении их в основной состав".
Булыкин сообщил, что будет работать в штате клуба. "Я буду там работать на постоянной основе", - отметил он.
Дмитрий Булыкин выступал за "Локомотив" в качестве игрока с 1995 по 2001 год. В составе команды он провел 89 матчей и забил 24 мяча, стал трехкратным обладателем Кубка России.