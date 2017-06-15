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Депортированный из Украины российский боксер Кушиташвили вернулся в Москву

Спорт
15 июня, 7:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В среду Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины для участия в чемпионате Европы в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Депортированный из Украины российский боксер Георгий Кушиташвили вернулся в Москву. Он прибыл в столицу поездом из Белгорода ранним утром в четверг.

В среду Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины для участия в чемпионате Европы в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Вместе с Кушиташвили во въезде на Украину было отказано еще семерым представителям российской делегации, ехавшим на турнир. Запрет коснулся пресс-атташе Федерации бокса России Влады Романовой, двух журналистов и нескольких российских болельщиков.

Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера. Позднее стало известно, что Кушиташвили на турнире заменит Муслим Гаджимагомедов, который в среду вечером отправился в Харьков.

Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

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