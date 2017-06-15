Пресс-центр Кубка конфедераций открылся на Невском проспекте в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-центр Кубка конфедераций по футболу открылся на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В нем смогут работать в том числе представители российских и зарубежных СМИ, не получившие аккредитацию на матчи турнира.
"Сегодня мы официально открываем пресс-центр Кубка конфедераций. Он расположен в недавно отреставрированном здании в самом центре Петербурга, и здесь созданы все необходимые условия для работы", - сказал на пресс- конференции председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Сергей Серезлеев.
Мультимедийные пресс-центры для неаккредитованных российских и зарубежных СМИ будут действовать в четырех городах проведения Кубка конфедераций - Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани - с 15 июня по 3 июля 2017 года. На площадках пресс-центров, работающих с 10 утра до позднего вечера, представители СМИ получат возможность воспользоваться оборудованными рабочими местами, доступом к бесплатному Wi-Fi. Все пресс-мероприятия будут сопровождаться синхронным переводом. Для гостей пресс- центров будет организована трансляция матчей Кубка конфедераций.
В Санкт-Петербурге такой пресс-центр расположен в Доме журналиста на Невском проспекте. Как сообщили в пресс- центре, ежедневно для представителей СМИ будет предлагаться насыщенная программа: пресс-конференции и брифинги с участием спортсменов, руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства. Запланировано также проведение экскурсий и пресс- туров.
"Работа будет организована таким образом, чтобы активно содействовать журналистам в освещении культурных и околоспортивных городских событий, которые будут проходить в этот период", - рассказали в пресс-центре.