СМИ: сборная Бразилии по футболу намерена провести товарищеский матч с командой России

Шляхтин: будущее Таранова в ФК "Крылья Советов" решится до конца неделиСпорт 15 июня, 16:27
Путин: без цифровой экономики у страны нет будущегоЭкономика и бизнес 15 июня, 16:25
Путин рассказал о самой большой рыбе, которую поймалОбщество 15 июня, 16:21
"Нефтехимик" погасил задолженность перед игроками за сезон-2016/17Спорт 15 июня, 16:18
Путин не обсуждал продажу медиа-холдинга РБК с участниками сделкиЭкономика и бизнес 15 июня, 16:16
Детские пособия, санкции и реновация: основные темы "Прямой линии с Владимиром Путиным"Политика 15 июня, 16:12
Путин: приговор экс-главе ФСИН - серьезное наказание, но решение принимает только судПолитика 15 июня, 16:11
Перед ватерполистами сборной РФ поставлена задача победить в Суперфинале Мировой лигиСпорт 15 июня, 16:11
Президент UFC: Макгрегор предстанет перед судом, если ударит Мэйуэзера ногой или локтемСпорт 15 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бразильская конфедерация футбола ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной России в ноябре текущего года или в марте 2018-го. Об этом сообщает бразильский телеканал O Globo.
Отмечается, что бразильская сторона рассчитывает при помощи товарищеского матча с хозяевами чемпионата мира 2018 года лучше подготовиться к турниру. Встреча, как сообщает телеканал, должна состояться в России, приоритетным вариантом является стадион "Лужники".
В плане команды значится проведение четырех товарищеских матчей перед мировым первенством, по два в ноябре 2017 года и марте 2018-го. На данный момент CBF имеет договоренность лишь на одну встречу, игра со сборной Германии запланирована на 27 марта в Берлине. Сборная России о товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату мира пока не объявляла.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.