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СМИ: сборная Бразилии по футболу намерена провести товарищеский матч с командой России

Спорт
15 июня, 15:54 дата обновления: 15 июня, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Встреча должна состояться в России, приоритетным вариантом является стадион "Лужники"

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Сборная Бразилии

Сборная Бразилии

© FERNANDO BIZERRA/EPA

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бразильская конфедерация футбола ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной России в ноябре текущего года или в марте 2018-го. Об этом сообщает бразильский телеканал O Globo.

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Отмечается, что бразильская сторона рассчитывает при помощи товарищеского матча с хозяевами чемпионата мира 2018 года лучше подготовиться к турниру. Встреча, как сообщает телеканал, должна состояться в России, приоритетным вариантом является стадион "Лужники".

В плане команды значится проведение четырех товарищеских матчей перед мировым первенством, по два в ноябре 2017 года и марте 2018-го. На данный момент CBF имеет договоренность лишь на одну встречу, игра со сборной Германии запланирована на 27 марта в Берлине. Сборная России о товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату мира пока не объявляла.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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