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Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"

Спорт
18 июня, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Победу одержал испанец Орландо Ортега

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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, архив

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Спортсмен, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,10 секунды.

Победу одержал испанец Орландо Ортега (13,09), третий результат у представителя Барбадоса Шейна Бретуэйта (13,25). Шубенков показал лучший личный результат в сезоне.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, до международных соревнований под нейтральным флагом.

Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на турнир в американском Юджине (27 мая). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место (13,35). 6 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Шубенков финишировал третьим (13,21).

После Стокгольма Шубенков планирует выступить на этапах "Бриллиантовой лиги" в Париже (1 июля) и турнире в венгерском Секешфехерваре (4 июля).

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