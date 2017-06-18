Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Спортсмен, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,10 секунды.
Победу одержал испанец Орландо Ортега (13,09), третий результат у представителя Барбадоса Шейна Бретуэйта (13,25). Шубенков показал лучший личный результат в сезоне.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, до международных соревнований под нейтральным флагом.
Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на турнир в американском Юджине (27 мая). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место (13,35). 6 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Шубенков финишировал третьим (13,21).
После Стокгольма Шубенков планирует выступить на этапах "Бриллиантовой лиги" в Париже (1 июля) и турнире в венгерском Секешфехерваре (4 июля).