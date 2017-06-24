Российский форвард Костин уверен, что сможет закрепиться в НХЛ

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий Клим Костин, выбранный "Сент-Луисом" в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уверен, что сможет закрепиться в лиге. Такое мнение он высказал ТАСС.

В ночь на субботу в "Юнайтед-центре" в Чикаго проходила церемония драфта НХЛ. 18-летний Костин, выступавший в системе московского "Динамо", был выбран под последним, 31-м, номером.

"Испытываю положительные ощущения, что меня выбрали в первом раунде. Постараюсь сделать все, чтобы помочь команде в следующем сезоне. "Сент-Луис" интересовался мной в течение сезона, поэтому их выбор не стал для меня неожиданностью. О других клубах не думал, мне просто хотелось попасть в НХЛ", - сказал россиянин.

За "Сент-Луис" играют два российских форварда - Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. "Приятно, что в команде будут российские ребята, надеюсь, они помогут мне обустроиться, - продолжил Костин. - Пока ни с кем не общался, может быть, завтра получится поговорить с Тарасенко. Есть ли уверенность, что удастся заиграть в НХЛ? Конечно, я всегда в себе уверен".

Костин являлся лидером европейского рейтинга центрального скаутского бюро лиги. В прошлом году он был выбран на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) под первым номером, но решил остаться в России. Воспитанник динамовской школы, в последнем сезоне он провел восемь матчей за основную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и девять игр за фарм-клуб "Динамо" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В середине января Костин после травмы перенес операцию на плече и восстановился только к маю.

Остальные шесть раундов драфта НХЛ пройдут в ночь на 25 июня. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирают хоккеистов в возрасте 18-20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.