Кремлев: сборная России по боксу выступила на ЧЕ неудовлетворительно

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России считает неудовлетворительным выступление национальной команды на чемпионате Европы, завершившемся в субботу в Харькове. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Неудовлетворительный результат, мы не должны такие результаты показывать, - сказал Кремлев. - 30 июня у нас пройдет тренерский совет, там будем разбираться по каждому весу. Нужны изменения, возможно, в подготовке к турнирам".

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3-1-2).