Россиянин Котков завоевал серебро ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 80 кг

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россиянин Антон Котков занял второе место в весовой категории до 80 кг на чемпионате мира по тхэквондо, который завершился в южнокорейском Муджу.
В финале Котков уступил азербайджанцу Миладу Харчегани со счетом 3:21.
Всего сборная России завоевала семь медалей на турнире: Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг, серебряными призерами стали Татьяна Кудашова (до 53 кг), Михаил Артамонов (до 57 кг), Владислав Ларин (до 87 кг) и Котков (до 80 кг), бронзовыми - Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Татьяна Кузьмина (до 62 кг).