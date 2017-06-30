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Россиянин Котков завоевал серебро ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 80 кг

Спорт
30 июня, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В финале он уступил азербайджанцу Миладу Харчегани

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Антон Котков

Антон Котков

© EPA/ULISES RUIZ BASURTO, архив

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россиянин Антон Котков занял второе место в весовой категории до 80 кг на чемпионате мира по тхэквондо, который завершился в южнокорейском Муджу.

В финале Котков уступил азербайджанцу Миладу Харчегани со счетом 3:21.

Всего сборная России завоевала семь медалей на турнире: Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг, серебряными призерами стали Татьяна Кудашова (до 53 кг), Михаил Артамонов (до 57 кг), Владислав Ларин (до 87 кг) и Котков (до 80 кг), бронзовыми - Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Татьяна Кузьмина (до 62 кг).

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