Кузнецов завоевал бронзу на ЧМ по тхэквондо в весе свыше 87 кг

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россиянин Роман Кузнецов занял третье место в весовой категории свыше 87 кг на чемпионате мира по тхэковндо, который проходит в южнокорейском Муджу.

В полуфинале россиянин проиграл британцу Махаме Чо со счетом 4:22.

Эта медаль стала четвертой для сборной России на чемпионате. Ранее Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг. Татьяна Кудашова стала серебряным призером в весовой категории до 53 кг, Михаил Артамонов - в весовой категории до 57 кг.

Чемпионат мира завершится 30 июня.