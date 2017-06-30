Исторический успех: сборная России по тхэквондо показала свой лучший результат на ЧМ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо показала лучший результат в своей истории, завоевав на чемпионате мира в южнокорейском Муджу семь медалей, в том числе одну золотую. Главным героем турнира стал 19-летний Максим Храмцов, победивший в весовой категории до 74 кг.

Россиянин завоевал первое в истории мужской сборной России золото чемпионатов мира. Для него это мировое первенство стало первым в карьере на взрослом уровне. Храмцов начал соревнования со второго круга, на 20-й секунде первого поединка он отправил в нокаут Жоржа Гонсалеса из Андорры. Выиграв еще два боя с разницей в более чем 15 очков, в полуфинале россиянин должен был встретиться с действующим чемпионом мира иранцем Масудом Хаджизаварехом, но он не смог выйти на доянг [площадка, где проходит поединок] из-за травмы шеи.

В финале соперником россиянина стал Никита Рафалович из Узбекистана. До чемпионата мира Храмцов встречался с ним четыре раза, одержав победу в двух последних поединках. В бою за звание чемпиона мира Храмцов снова оказался сильнее, выиграв со счетом 6:3.

"Была серьезная позиционная борьба, в результате которой Рафалович вышел вперед - 3:2, - прокомментировал ТАСС финальный поединок главный тренер сборной России Владимир Иванов. - Но Максим взвинтил темп, стал чаще атаковать, а Никита начал допускать ошибки. В результате еще два удара в корпус на четыре балла и заслуженная победа".

"Это молодой, но достаточно опытный спортсмен, на счету которого были победы на международных стартах в Турции, ОАЭ, на Кубке президента, - добавил Иванов. - Это был первый взрослый чемпионат мира в карьере Максима, на прошлый ему отобраться не удалось. Тем не менее, мы ждали от него такого результата, ведь в первый день он все свои поединки выиграл досрочно".

До чемпионата мира Храмцов занимал четвертое место в мировом рейтинге в своей весовой категории до 74 кг, а в олимпийской (до 80 кг) - 19-е. В 2017 году россиянин не проиграл ни одного поединка. Победа на мировом первенстве позволит Храмцову возглавить рейтинг в категории до 74 кг и войти в первую десятку в олимпийском весе.

Качественное улучшение

На прошлом чемпионате мира, который прошел в Челябинске в 2015 году, сборная России завоевала также семь медалей, однако в копилке национальной команды не было золотой награды. На домашнем турнире россияне выиграли две серебряные и пять бронзовых медалей. В этом году на мировое первенство не приехали лидеры сборной России, выступавшие на Олимпиаде-2016. Анастасия Барышникова сделала паузу в карьере, серебряный призер Игр в Рио Алексей Денисенко проходит реабилитацию, Альберт Гаун перенес операцию и сможет восстановиться не раньше августа.

Особые надежды на этом чемпионате возлагались на 21-летнего Владислава Ларина, который является действующим чемпионом Европы и лидером мирового рейтинга в весовой категории до 87 кг. В первый соревновательный день россиянин подтвердил статус фаворита, уверенно выиграв три поединка. В полуфинале Ларин встречался с южнокорейцем Кио Дон Ином, входящим в первую десятку мирового рейтинга. Ларин проигрывал большую часть боя, но сумел сравнять счет и вырвать победу в овертайме.

Максим Храмцов о своем успехе

Финал сложился для Ларина неудачно: он не смог удержать свое преимущество в третьем раунде и проиграл немцу Александру Бахманну с разницей в два очка. Близки к победе были и другие серебряные призеры турнира. Поединок Михаила Артамонова, выступающего в весовой категории до 58 кг, закончился с разницей в одно очко, Татьяна Кудашова (до 53 кг) пропустила решающий удар на последних секундах боя. Только Антон Котков (до 80 кг) проиграл свой финал с крупным счетом 3:21.

Бронзовые медали завоевали Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Татьяна Кузьмина (до 62 кг). 28-летний Кузнецов находится на десятой позиции в мировом рейтинге, до нынешнего первенства его лучшим результатом на чемпионатах мира было пятое место (в 2013 году). 27-летняя Кузьмина занимает 91-е место в мировом рейтинге и впервые принимала участие в чемпионате мира. На стадии 1/32 финала россиянка победила испанку Марту Кальву Гомес, занимающую третье место в мировом рейтинге.

Владимир Иванов высоко оценил выступление сборной России, которая заняла четвертое место в общекомандном зачете. "Если брать последние два чемпионата мира, то в 2013 году в Мексике у нас было четыре медали [одна золотая, две серебряные и одна бронзовая], а в 2015-м - семь медалей, как и сейчас [две серебряные награды и пять бронзовых], - сказал Иванов. - Сейчас, думаю, мы побили все рекорды вместе взятые".

Следующий чемпионат мира пройдет в Манчестере в 2019 году.