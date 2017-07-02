Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

Стрельбу в клубе в штате Арканзас устроили несколько человекПроисшествия 2 июля, 1:03
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбыОбщество 2 июля, 0:40
Рябинский: Александр Поветкин готов к бою с чемпионом WBO ПаркеромСпорт 2 июля, 0:29
Тренер: Руденко показал себя "скользким" боксером в бою с ПоветкинымСпорт 2 июля, 0:27
Кинофестиваль "Алые паруса" открывается в "Артеке"Общество 2 июля, 0:24
Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее времяСпорт 2 июля, 0:22
Рябинский: боксерский бой Поветкин - Руденко прошел в дружелюбной атмосфереСпорт 2 июля, 0:21
Группа "Аквариум" отметит 45-летие большим концертом в ПетербургеКультура 2 июля, 0:21
Португальцы и мексиканцы разыграют третье место на Кубке конфедераций по футболуСпорт 2 июля, 0:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, победивший в субботу украинца Александра Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA), стал ментально сильнее за последнее время. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".
Поединок Поветкина с Руденко состоялся в Москве и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.
"Может, в бою немного закрепостился, хотел сделать все красиво, - сказал Поветкин. - Достойный оппонент, очень не хотелось, чтобы бой закончился снятием Руденко из-за травмы шеи, я рад, что он остался. Я стараюсь лучше тренироваться, будем работать над ошибками. Конечно, стал ментально сильнее, очень сильно переживал из-за этих скандалов".
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявляла об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония, однако позднее WBA и WBO вынесли оправдательный вердикт в отношении Поветкина и вернули его в свои рейтинги.
В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.