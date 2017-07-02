Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

Спорт
2 июля, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Россиянин рассказал, что очень переживал из-за прежних допинг-скандалов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, победивший в субботу украинца Александра Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA), стал ментально сильнее за последнее время. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Смотрите также
Александр Поветкин

Россиянин Поветкин победил украинца Руденко в бою за интернациональные титулы WBA и WBO

Поединок Поветкина с Руденко состоялся в Москве и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.

"Может, в бою немного закрепостился, хотел сделать все красиво, - сказал Поветкин. - Достойный оппонент, очень не хотелось, чтобы бой закончился снятием Руденко из-за травмы шеи, я рад, что он остался. Я стараюсь лучше тренироваться, будем работать над ошибками. Конечно, стал ментально сильнее, очень сильно переживал из-за этих скандалов".

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявляла об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония, однако позднее WBA и WBO вынесли оправдательный вердикт в отношении Поветкина и вернули его в свои рейтинги.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.

Смотрите также

Тренер: Поветкин хотел сделать бой с украинцем Руденко зрелищным

Тренер: Руденко показал себя "скользким" боксером в бою с Поветкиным

Рябинский: боксерский бой Поветкин - Руденко прошел в дружелюбной атмосфере

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Футбол объединяет: международный турнир болельщиков состоялся в Петербурге
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
2
Путин подписал закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц
4
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
5
Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров
6
В Подмосковье фура сбила двух сотрудников ДПС
7
Сирийская армия назвала беспочвенными обвинения в применении хлора под Дамаском
Темы дня
Загрузка...
Реклама