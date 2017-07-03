Свищев направил запрос в ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в Венгрии

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в понедельник направил запрос в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), а также уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой в связи с заявлением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в соответствии с которым на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.
Ранее стало известно, что IAAF выступила с заявлением, в котором отмечается, что на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале во второй половине июля этого года в Венгрии российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны. Свищев обратился к ЮНИСЕФ и Кузнецовой с просьбой "высказать свою позицию по указанному заявлению Международной ассоциации легкоатлетических федераций".
"По данному заявлению сообщаю о недопустимости подобных действий, идущим в разрез с принципами олимпизма, которым должны следовать все международные спортивные федерации (ст. 26 Олимпийской хартии), - подчеркивает парламентарий в своем запросе. - Сиюминутные решения спортивных функционеров не могут быть основанием для того, чтобы дети становились объектом политики". Депутат считает, что "дети не должны становится инструментом достижения политических целей".
Свищев отмечает, что подобные заявления нарушают Конвенцию о правах ребенка, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году. В частности, напоминает он, в статье 31 п. 2 сказано, что "государства - участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности". "Приоритет интересов ребенка в указанной Конвенции установлен выше потребностей чиновников отдельных спортивных организаций, а в данном случае речь идет об IAAF", - указывает политик.
По его словам, в статье 2 п. 5 Олимпийской хартии говорится о роли Международного олимпийского комитета, которая заключается в том, чтобы "принимать меры, направленные на укрепление единства олимпийского движения, защиту его независимости и сохранение автономии спорта". "В этой связи Европейский олимпийский комитет, который был уведомлен IAAF о своей позиции, должен принимать решения, в первую очередь, ориентируясь на международные нормы права", - уверен Свищев. Он отметил, что исполком Европейских олимпийских комитетов уже выступил категорически против позиции IAAF, отметив, что санкции, которые были наложены на взрослых спортсменов, распространять теперь на детей недопустимо и неприемлемо.
"Таким образом, если российские легкоатлеты будут участвовать под нейтральным флагом, считаю, что это нарушит положение Конвенции о правах ребенка в части предоставления детям равных возможностей и положения Олимпийской хартии в части укрепления единства олимпийского движения", - считает депутат. На его взгляд, "подобные действия окажут психологическое и моральное давление на несформировавшуюся детскую психику, что повлечет за собой вред здоровью, ухудшение спортивных результатов российских спортсменов и, как следствие, создаст неравные условия для участников соревнований, что ни в коей мере не может быть приемлемо для спорта".
Легкоатлетический турнир на фестивале в Венгрии будет проходить по правилам IAAF, которая в ноябре 2015 года приняла решение о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации. В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от международной федерации.