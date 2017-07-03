Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свищев направил запрос в ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в Венгрии

Спорт
3 июля, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отмечает, что подобные заявления нарушают Конвенцию о правах ребенка, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в понедельник направил запрос в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), а также уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой в связи с заявлением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в соответствии с которым на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Смотрите также
Юрий Борзаковский

ВФЛА надеется, что легкоатлеты РФ на Юношеском фестивале в Дьоре выступят под своим флагом

Ранее стало известно, что IAAF выступила с заявлением, в котором отмечается, что на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале во второй половине июля этого года в Венгрии российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны. Свищев обратился к ЮНИСЕФ и Кузнецовой с просьбой "высказать свою позицию по указанному заявлению Международной ассоциации легкоатлетических федераций".

"По данному заявлению сообщаю о недопустимости подобных действий, идущим в разрез с принципами олимпизма, которым должны следовать все международные спортивные федерации (ст. 26 Олимпийской хартии), - подчеркивает парламентарий в своем запросе. - Сиюминутные решения спортивных функционеров не могут быть основанием для того, чтобы дети становились объектом политики". Депутат считает, что "дети не должны становится инструментом достижения политических целей".

"Подобные заявления нарушают Конвенцию о правах ребенка"

Свищев отмечает, что подобные заявления нарушают Конвенцию о правах ребенка, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году. В частности, напоминает он, в статье 31 п. 2 сказано, что "государства - участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности". "Приоритет интересов ребенка в указанной Конвенции установлен выше потребностей чиновников отдельных спортивных организаций, а в данном случае речь идет об IAAF", - указывает политик.

Смотрите также
Александр Козловский

ЕОК не поддержит IAAF и разрешит юным легкоатлетам выступить на Фестивале под флагом РФ

По его словам, в статье 2 п. 5 Олимпийской хартии говорится о роли Международного олимпийского комитета, которая заключается в том, чтобы "принимать меры, направленные на укрепление единства олимпийского движения, защиту его независимости и сохранение автономии спорта". "В этой связи Европейский олимпийский комитет, который был уведомлен IAAF о своей позиции, должен принимать решения, в первую очередь, ориентируясь на международные нормы права", - уверен Свищев. Он отметил, что исполком Европейских олимпийских комитетов уже выступил категорически против позиции IAAF, отметив, что санкции, которые были наложены на взрослых спортсменов, распространять теперь на детей недопустимо и неприемлемо.

"Таким образом, если российские легкоатлеты будут участвовать под нейтральным флагом, считаю, что это нарушит положение Конвенции о правах ребенка в части предоставления детям равных возможностей и положения Олимпийской хартии в части укрепления единства олимпийского движения", - считает депутат. На его взгляд, "подобные действия окажут психологическое и моральное давление на несформировавшуюся детскую психику, что повлечет за собой вред здоровью, ухудшение спортивных результатов российских спортсменов и, как следствие, создаст неравные условия для участников соревнований, что ни в коей мере не может быть приемлемо для спорта".

Легкоатлетический турнир на фестивале в Венгрии будет проходить по правилам IAAF, которая в ноябре 2015 года приняла решение о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации. В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от международной федерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
2
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
3
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Полиция допустила гибель большинства пропавших пассажиров автобуса в Баварии
6
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
7
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
Темы дня
Загрузка...
Реклама