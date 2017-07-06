Исполком МОК утвердил программу Олимпийских игр 2020 года

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
"Увлекательные новые дисциплины, которые мы утвердили сегодня, вместе с пятью новыми видами спорта, которые были добавлены в программу Олимпиады в Токио в прошлом году, показывают сделанный вперед шаг в олимпийской программе. Я рад, что Игры в Токио будут более молодыми, более урбанистическими и в них примет участие больше женщин", - заявил президент МОК Томас Бах.
Ранее МОК включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин. В программу игр добавлено три вида соревнований по плаванию, смешанная эстафета 4х400 метров в легкой атлетике, мужские и женские соревнования по баскетболу в формате "три на три", мужские и женские соревнования фристайлистов в BMX, мужские и женские заезды в дисциплине "мэдисон" в велоспорте на треке, мужские и женские командные соревнования по фехтованию, смешанные командные соревнования по стрельбе из лука, дзюдо и триатлону, а также соревнования смешанных пар в настольном теннисе.
Кроме того, некоторые дисциплины в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, боксе, парусном спорте и стрельбе, в которых выступали только мужчины, станут женскими, а в тяжелой атлетике была исключена одна весовая категория в мужских соревнованиях. Отмечается, что данные шаги были предприняты с целью достижения равного количества спортсменов и спортсменок на Олимпийских играх.
В августе 2016 года МОК включил карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2020 года. "Новый пакет" соревнований будет действовать исключительно для Олимпиады в Токио, оргкомитеты последующих летних Олимпийских игр будут формировать соревновательную программу, исходя из ее нынешнего формата.
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.