ХК ЦСКА ведет переговоры с защитником Нестеровым

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА ведет переговоры с российским защитником Никитой Нестеровым. Об этом ТАСС сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

Ранее агент игрока Дэн Милстейн написал в своем Twitter, что 24-летний защитник продолжит карьеру в клубе КХЛ.

"Нестеров находится в сфере наших интересов, мы ведем с ним переговоры", - сказал Есмантович.

Нестеров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с сезона-2014/15. В минувшем сезоне он играл за "Тампу" (35 матчей, 3 шайбы, 9 передач, показатель полезности "-3") и "Монреаль" (15 матчей, 1 шайба, 4 передачи, "+2"). Защитник является воспитанником челябинского клуба КХЛ "Трактор", за основную команду которого выступал в 2011-2013 годах.

Есмантович также рассказал, что ЦСКА не ведет переговоров с другим российским защитником Никитой Задоровым. "Мы проявляли интерес к Задорову несколько месяцев назад, сейчас диалог с ним не ведем", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее клуб НХЛ "Колорадо" сделал квалификационное предложение 22-летнему россиянину, но его агент заявил, что игрок готов рассмотреть вариант возвращения в КХЛ. Задоров является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года. В прошедшем сезоне он провел за "Колорадо" 56 матчей, в которых отдал 10 результативных передач. Часть сезона он пропустил из-за травмы.