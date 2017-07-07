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Мозгов: выход в плей-офф будет идеальным результатом для "Бруклина" в сезоне-2017/18

Спорт
7 июля, 16:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам баскетболиста, первое впечатление от "Бруклина" у него осталось положительным.

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Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© AP Photo/Brandon Dill

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был бы идеальным вариантом для "Бруклина" в предстоящем сезоне. Об этом в интервью ТАСС заявил центровой клуба Тимофей Мозгов.

В июне Мозгов перешел в "Бруклин" из "Лейкерс". Помимо российского центрового, "Лейкерс" обменяли и защитника Д'Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на драфте новичков. "Для клуба идеально было бы выйти в плей-офф. Но сейчас мы не знаем даже окончательный состав команды, по прошлому опыту в "Лейкерс" не буду давать прогнозов", - сказал Мозгов.

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В регулярном чемпионате сезона-2016/17 "Лейкерс" заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф. "Бруклин" замкнул таблицу Востока с 20 победами.

По словам Мозгова, первое впечатление от "Бруклина" у него осталось положительным. "Мне очень понравилось в "Бруклине", что там все новое. Начиная от материальных вещей - зала, тренировочной базы, до тренеров, по которым видно, что у них есть желание, что они голодные до побед, хотят работать, - признался Мозгов. - Не хочется "Лейкерс" обижать, но именно чего-то такого там и не хватало, опять же, время покажет, посмотрим, но пока мне все понравилось".

Мозгов перешел в "Лейкерс" летом прошлого года. Баскетболист сыграл за команду 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка и делая 4,9 подбора. "Мне кажется, что "Бруклин" будет отличным местом для меня. Тем более сейчас, после первых впечатлений, эта уверенность только укрепилась", - сказал Мозгов.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/4396169.

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