Муравьев: ФК "Динамо" может столкнуться с финансовыми проблемами в предстоящем сезоне

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" может испытывать финансовые проблемы в сезоне-2017/18. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.
"У нас на сегодняшний день клуб без долговых обязательств. В этом году не было ни одного месяца по задержкам [выплат] футболистам. Касательно следующего года - у клуба есть проблемы, но я не хотел бы об этом говорить. С ребятами мы договорились", - сказал Муравьев.
"Динамо" по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.