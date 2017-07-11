Гендиректор клуба: "Динамо" не имеет вопросов от УЕФА по финансовому fair play

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" не имеет вопросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому fair play. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.

"Наши задачи (на сезон - прим. ТАСС) соизмеримы нашим возможностям. Все теперь зависит только от команды, если она хочет играть в еврокубках, значит будем. От руководства теперь ничего не зависит. Вопросов от УЕФА по финансовому fair play мы не имеем", - сказал Муравьев.

"Принципиальные цели - это быть выше "Спартака" в турнирной таблице. А дальше будем стараться вместе с вами. Хочу пожелать нам спокойной весны и побед в этой части чемпионата", - добавил генеральный директор бело-голубых.

"Мы не хотим быть участниками премьер-лиги. Нас не устраивает только участие, у нас огромное желание играть в еврокубках", - сказал главный тренер команды Юрий Калитвинцев.

"Динамо" по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.