Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федун остался доволен судейством в матче за Суперкубок России

Спорт
15 июля, 1:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Владелец "Спартака" не стал говорить о возможном усилении команды до закрытия трансферного окна

Поделиться
Материал из 1 страницы
Судьи на матче за Суперкубок России

Судьи на матче за Суперкубок России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Владельцу "Спартака" Леониду Федуну понравилась работа судейской бригады в матче за Суперкубок России по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

Смотрите также
Футболисты "Спартака"

"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России

Красно-белые в пятницу впервые в истории выиграли Суперкубок России, победив "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. После матча главный тренер проигравших Юрий Семин высказал претензии в адрес арбитра Владислава Безбородова.

"Если хотите увидеть, как не надо судить, посмотрите Суперкубки с ЦСКА 2004 и 2006 годов. Мне судейство понравилось", - сказал Федун.

В 2004 и 2006 годах "Спартак" проигрывал в матчах за Суперкубок ЦСКА.

Федун не стал говорить о возможном усилении команды до закрытия трансферного окна. "Это вопросы к Каррере (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) и Родионову (генеральный директор клуба - прим. ТАСС)", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
СМИ: хакер взломал почту американского разведчика-специалиста по РФ
3
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
4
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
5
Семин: судья испортил матч за Суперкубок между "Локомотивом" и "Спартаком"
6
При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка
7
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
Темы дня
Реклама