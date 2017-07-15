Федун остался доволен судейством в матче за Суперкубок России

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Владельцу "Спартака" Леониду Федуну понравилась работа судейской бригады в матче за Суперкубок России по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.
Красно-белые в пятницу впервые в истории выиграли Суперкубок России, победив "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. После матча главный тренер проигравших Юрий Семин высказал претензии в адрес арбитра Владислава Безбородова.
"Если хотите увидеть, как не надо судить, посмотрите Суперкубки с ЦСКА 2004 и 2006 годов. Мне судейство понравилось", - сказал Федун.
В 2004 и 2006 годах "Спартак" проигрывал в матчах за Суперкубок ЦСКА.
Федун не стал говорить о возможном усилении команды до закрытия трансферного окна. "Это вопросы к Каррере (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) и Родионову (генеральный директор клуба - прим. ТАСС)", - отметил он.