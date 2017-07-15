Эксперт: футболист "Спартака" Адриано заслуживал красной карточки в матче за Суперкубок

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Бразильский футболист "Спартака" Луис Адриано заслуживал красной карточки в матче за Суперкубок России с "Локомотивом". Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Матч за Суперкубок России проходил в пятницу на стадионе "Локомотив" и завершился со счетом 2:1 в дополнительное время в пользу "Спартака". Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым. Луис Адриано стал автором одного из голов "Спартака" (101-я минута). Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что Безбородов испортил игру, не удалив Адриано.

"Именно Адриано стал зачинщиком потасовки между футболистами обеих команд во втором тайме. Бразилец заслуживал удаления. Однако желтую карточку получил молодой игрок "Локомотива" Дмитрий Баринов", - сказал Бартфельд.

Он отметил, что выбор Безбородова главным арбитром на матч Суперкубка был оправдан: "Его признали лучшим футбольным арбитром в сезоне-2016/17. Его назначение на такой важный матч оправданно".

В первом туре чемпионата России сезона-2017/18 красно- белые сыграют с "Динамо" на выезде, а железнодорожники примут "Арсенал". Оба матча будут сыграны 18 июля.