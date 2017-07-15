Нарушившие антидопинговые правила спортсмены и тренеры лишаются стипендии президента РФ

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому спортсмены и иные специалисты в спортивной области будут лишаться президентской стипендии за нарушение антидопинговых правил. Документ опубликован на сайте Кремля.
Указ вносит изменения в положение о порядке выплаты стипендий президента спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденное указом от 31 марта 2011 года.
"В случае, если спортсмен, тренер или иной специалист в области физической культуры и спорта, получающий стипендию президента Российской Федерации, в том числе являющийся чемпионом Олимпийских игр, Паралимпийских игр или Сурдлимпийских игр, признан нарушившим антидопинговые правила и в связи с этим к нему применены соответствующие санкции, такой спортсмен, тренер или иной специалист в области культуры и спорта лишается права на получение стипендии президента Российской Федерации", - говорится в указе.
В таком случае, выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующая антидопинговая организация или уполномоченный орган приняли решение о признании его нарушившим антидопинговые правила.
Помимо этого, спортсмен, тренер или иной специалист, признанный нарушившим антидопинговые правила, не может являться кандидатом на получение стипендии в течение двух лет после года, в котором истекает срок применения санкций. Это в том числе касается чемпионов Олимпийских игр, Паралимпийских игр или Сурдлимпийских игр.