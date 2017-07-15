Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нарушившие антидопинговые правила спортсмены и тренеры лишаются стипендии президента РФ

Спорт
15 июля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Образцы допинг-проб

Образцы допинг-проб

© EPA/CHRISTIAN BRUN

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому спортсмены и иные специалисты в спортивной области будут лишаться президентской стипендии за нарушение антидопинговых правил. Документ опубликован на сайте Кремля.

Указ вносит изменения в положение о порядке выплаты стипендий президента спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденное указом от 31 марта 2011 года.

"В случае, если спортсмен, тренер или иной специалист в области физической культуры и спорта, получающий стипендию президента Российской Федерации, в том числе являющийся чемпионом Олимпийских игр, Паралимпийских игр или Сурдлимпийских игр, признан нарушившим антидопинговые правила и в связи с этим к нему применены соответствующие санкции, такой спортсмен, тренер или иной специалист в области культуры и спорта лишается права на получение стипендии президента Российской Федерации", - говорится в указе.

В таком случае, выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующая антидопинговая организация или уполномоченный орган приняли решение о признании его нарушившим антидопинговые правила.

Помимо этого, спортсмен, тренер или иной специалист, признанный нарушившим антидопинговые правила, не может являться кандидатом на получение стипендии в течение двух лет после года, в котором истекает срок применения санкций. Это в том числе касается чемпионов Олимпийских игр, Паралимпийских игр или Сурдлимпийских игр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений
2
Рейсы Georgian airways в Москву ограничены в ответ на запрет полетов "Уральских авиалиний"
3
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 14
4
В МЧС предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре
5
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
6
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
7
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Темы дня
Реклама