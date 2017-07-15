Колобков: Россия будет активно продвигать "Казанский план действий", принятый на МИНЕПС

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Россия примет активное и деятельное участие в реализации и продвижении "Казанского плана действий", единогласно принятого участниками шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС). Об этом в Казани заявил президент шестой конференции МИНЕПС, министр спорта РФ Павел Колобков.

Участники МИНЕПС в субботу приняли единый документ форума - "Казанский план действий". Шестая конференция МИНЕПС прошла в Казани с 13 по 15 июля.

"От имени Российской Федерации хочу заверить вас, что мы примем активное и деятельное участие в реализации и продвижении на международном уровне всех комплексов мер, зафиксированных в "Казанском плане действий", - заявил Колобков. - В частности, мы готовы поддержать деятельность ЮНЕСКО как координирующей организации по продвижению и мониторингу итогового документа конференции, как в финансовом, так и в организационном плане. Уверен, что на Генеральной конференции ЮНЕСКО в конце этого года следует принять решение по поддержке деятельности секретариата в области спортивных проектов. Как вы понимаете, такое решение невозможно без поддержки делегатов от стран - членов ЮНЕСКО".

Колобков подчеркнул, что на национальном уровне Россия уже реализует многие из стратегий, включенных в итоговый документ конференции. В частности, в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие уголовную ответственность за склонение к применению допинга. "Мы стремимся, как и другие страны, поддерживать и пропагандировать чистый спорт!" - заявил он.

"Кроме того, существенно важным является взаимодействие олимпийского движения и правительств разных стран мира. Олимпийский саммит после сессии МОК [Международного олимпийского комитета] 2016 года в Рио-де-Жанейро обсудил приглашения правительствам рассмотреть координацию с олимпийским движением путем объединения их участия через организации системы ООН, такие как ЮНЕСКО, - подчеркнул Колобков. - Олимпийский саммит предложил правительствам и межправительственным организациям активно сотрудничать в работе по согласованию, реализации и финансированию обсуждаемых реформ WADA [Всемирного антидопингового агентства]".

При этом Колобков заметил, что существующих мер правового регулирования, как на национальном, так и на международном уровнях недостаточно. "Назрела необходимость выработки единых стандартов, направленных на защиту целостности спорта, о которых мы говорим все эти дни и которые легли в основу "Казанского плана действий". Конечно, Россия, как и любая страна, стремится развивать международное сотрудничество с зарубежными государствами. Мы открыты к диалогу и, главное, готовы делиться имеющимся опытом в области физической культуры и спорта", - заявил он.