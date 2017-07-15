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ЮНЕСКО: конференция МИНЕПС в Казани прошла в великолепных условиях

Спорт
15 июля, 16:36 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, завершилась в субботу

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Нада Аль-Нашиф и министр спорта РФ Павел Колобков

Нада Аль-Нашиф и министр спорта РФ Павел Колобков

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Шестая Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), прошла на высоком уровне и в великолепных условиях. Об этом на завершающей сессии конференции заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук Нада Аль-Нашиф.

"Хочу высказать благодарность всем членам этой большой семьи, с которыми мы обсудили ценности спорта, - сказала Аль-Нашиф. - Я говорю о своей благодарности к гостям и хозяевам МИНЕПС, все участники поделились своим опытом, инновациями и многим другим. Выражаю нашу глубокую благодарность той политической, технической и материальной поддержке, которую нам оказали правительство Российской Федерации, Министерство спорта и президент Татарстана. МИНЕПС еще никогда не проходил в таких великолепных условиях".

Конференция МИНЕПС завершилась в Казани в субботу. Во время конференции, президентом которой был избран министр спорта РФ Павел Колобков, был принят единый документ форума - "Казанский план действий". План был принят единогласно.

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