ЮНЕСКО: конференция МИНЕПС в Казани прошла в великолепных условиях

КАЗАНЬ, 15 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Шестая Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), прошла на высоком уровне и в великолепных условиях. Об этом на завершающей сессии конференции заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук Нада Аль-Нашиф.

"Хочу высказать благодарность всем членам этой большой семьи, с которыми мы обсудили ценности спорта, - сказала Аль-Нашиф. - Я говорю о своей благодарности к гостям и хозяевам МИНЕПС, все участники поделились своим опытом, инновациями и многим другим. Выражаю нашу глубокую благодарность той политической, технической и материальной поддержке, которую нам оказали правительство Российской Федерации, Министерство спорта и президент Татарстана. МИНЕПС еще никогда не проходил в таких великолепных условиях".

Конференция МИНЕПС завершилась в Казани в субботу. Во время конференции, президентом которой был избран министр спорта РФ Павел Колобков, был принят единый документ форума - "Казанский план действий". План был принят единогласно.