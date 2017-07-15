Мутко: арбитр Безбородов ничем не испортил матч за Суперкубок, он давал бороться

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный арбитр Владислав Безбородов достойно отработал матч за Суперкубок России по футболу между "Локомотивом" и "Спартаком", он традиционно для себя давал командам бороться и практически не был заметен на поле. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Матч за Суперкубок прошел в пятницу на стадионе "Локомотив" и завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Основное время игры закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время отличились спартаковцы Луис Адриано и Квинси Промес, в составе "Локомотива" гол забил Мануэл Фернандеш. После встречи главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что Безбородов испортил игру, не удалив Адриано после столкновения с Дмитрием Тарасовым на 75-й минуте.

"В целом, считаю, судья ничем игру не испортил - его вообще не было видно весь матч, он давал играть, бороться, он так все время судит, - считает Мутко. - Были "качели" все 120 минут. Не пойму, в каком моменте судья решил исход матча? Просто играйте", - добавил глава РФС.

"Все сослагательные вещи - "если бы, то игра сложилась вот так" - к футболу не применимы. Сложилось так, и уже ничего не поделаешь", - отметил он.

"Каждый должен заниматься своим делом"

В субботу председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что в России можно было бы вернуться к практике приглашения иностранных арбитров на ключевые матчи.

"Послушайте, у нас сегодня восемь арбитров ФИФА, один из них готовится к чемпионату мира. А как вы хотели - футбол без обсуждения судейства? Но есть судейский комитет, которому давать оценки, всем надо заниматься своими делами", - отреагировал Мутко.

"Матч длится 120 минут, причем здесь судейство? Удивляет иногда однозначность: вот он должен был сделать так-то. Давайте исходить из того, что судья на поле - старший, он принимает решение, а если кто-то хочет судить, значит, надо переквалифицироваться и приходить в судейский корпус", - добавил глава РФС.