Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: арбитр Безбородов ничем не испортил матч за Суперкубок, он давал бороться

Спорт
15 июля, 16:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Глава РФС считает, что все сослагательные вещи к футболу не применимы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный арбитр Владислав Безбородов достойно отработал матч за Суперкубок России по футболу между "Локомотивом" и "Спартаком", он традиционно для себя давал командам бороться и практически не был заметен на поле. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Галерея
18 фото
Футболисты "Спартака"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России

Матч за Суперкубок прошел в пятницу на стадионе "Локомотив" и завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Основное время игры закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время отличились спартаковцы Луис Адриано и Квинси Промес, в составе "Локомотива" гол забил Мануэл Фернандеш. После встречи главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что Безбородов испортил игру, не удалив Адриано после столкновения с Дмитрием Тарасовым на 75-й минуте.

"В целом, считаю, судья ничем игру не испортил - его вообще не было видно весь матч, он давал играть, бороться, он так все время судит, - считает Мутко. - Были "качели" все 120 минут. Не пойму, в каком моменте судья решил исход матча? Просто играйте", - добавил глава РФС.

"Все сослагательные вещи - "если бы, то игра сложилась вот так" - к футболу не применимы. Сложилось так, и уже ничего не поделаешь", - отметил он.

Смотрите также

Прядкин считает, что судейство в матче за Суперкубок России было достойным

"Каждый должен заниматься своим делом"

В субботу председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что в России можно было бы вернуться к практике приглашения иностранных арбитров на ключевые матчи.

"Послушайте, у нас сегодня восемь арбитров ФИФА, один из них готовится к чемпионату мира. А как вы хотели - футбол без обсуждения судейства? Но есть судейский комитет, которому давать оценки, всем надо заниматься своими делами", - отреагировал Мутко.

"Матч длится 120 минут, причем здесь судейство? Удивляет иногда однозначность: вот он должен был сделать так-то. Давайте исходить из того, что судья на поле - старший, он принимает решение, а если кто-то хочет судить, значит, надо переквалифицироваться и приходить в судейский корпус", - добавил глава РФС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Гарбинье Мугуруса
11
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений
2
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 14
3
Рейсы Georgian airways в Москву ограничены в ответ на запрет полетов "Уральских авиалиний"
4
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на юге Москвы
5
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
6
Бедрицкий: природные угрозы в Арктике нарастают
7
В МЧС предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре
Темы дня
Реклама