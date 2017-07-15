Мутко: арбитр Безбородов ничем не испортил матч за Суперкубок, он давал бороться

Россиянка Бажина завоевала серебро ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплинаСпорт 15 июля, 18:06
Винус Уильямс обошла Шарапову по сумме заработанных за карьеру призовыхСпорт 15 июля, 17:55
Минобрнауки: переход школ в ведение регионов повысит прозрачность финансированияОбщество 15 июля, 17:43
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла УимблдонСпорт 15 июля, 17:29
NYT: Трамп нанял еще одного адвоката для разбирательств по РоссииМеждународная панорама 15 июля, 17:07
"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в стартовом матче нового сезона РФПЛСпорт 15 июля, 16:58
Мутко: арбитр Безбородов ничем не испортил матч за Суперкубок, он давал боротьсяСпорт 15 июля, 16:56
ЮНЕСКО: конференция МИНЕПС в Казани прошла в великолепных условияхСпорт 15 июля, 16:36
Тимошинина: температура в прыжковом бассейне на ЧМ низкая, но это не влияет на результатСпорт 15 июля, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный арбитр Владислав Безбородов достойно отработал матч за Суперкубок России по футболу между "Локомотивом" и "Спартаком", он традиционно для себя давал командам бороться и практически не был заметен на поле. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Матч за Суперкубок прошел в пятницу на стадионе "Локомотив" и завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Основное время игры закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время отличились спартаковцы Луис Адриано и Квинси Промес, в составе "Локомотива" гол забил Мануэл Фернандеш. После встречи главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что Безбородов испортил игру, не удалив Адриано после столкновения с Дмитрием Тарасовым на 75-й минуте.
"В целом, считаю, судья ничем игру не испортил - его вообще не было видно весь матч, он давал играть, бороться, он так все время судит, - считает Мутко. - Были "качели" все 120 минут. Не пойму, в каком моменте судья решил исход матча? Просто играйте", - добавил глава РФС.
"Все сослагательные вещи - "если бы, то игра сложилась вот так" - к футболу не применимы. Сложилось так, и уже ничего не поделаешь", - отметил он.
В субботу председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что в России можно было бы вернуться к практике приглашения иностранных арбитров на ключевые матчи.
"Послушайте, у нас сегодня восемь арбитров ФИФА, один из них готовится к чемпионату мира. А как вы хотели - футбол без обсуждения судейства? Но есть судейский комитет, которому давать оценки, всем надо заниматься своими делами", - отреагировал Мутко.
"Матч длится 120 минут, причем здесь судейство? Удивляет иногда однозначность: вот он должен был сделать так-то. Давайте исходить из того, что судья на поле - старший, он принимает решение, а если кто-то хочет судить, значит, надо переквалифицироваться и приходить в судейский корпус", - добавил глава РФС.