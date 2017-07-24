Российские рапиристки завоевали бронзу ЧМ по фехтованию в командном турнире

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ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Аделины Загидулиной, Анастасии Ивановой, Анастасии Трипапиной и Инны Дериглазовой заняла третье место на чемпионате мира в Лейпциге.
В поединке за третье место россиянки победили сборную Германии со счетом 45:29.
Финал в командном турнире рапиристок, в котором встретятся сборные США и Италии, пройдет позднее в понедельник.
Чемпионат мира завершится 26 июля.