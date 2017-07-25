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Быков: дисквалификация Зарипова за допинг не скажется негативно на российском хоккее

Спорт
25 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Бывший главный тренер сборной России по хоккею заявил, что Зарипов неординарный игрок

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Вячеслав Быков

Вячеслав Быков

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Дисквалификация нападающего казанского "Ак Барса" и сборной России Даниса Зарипова на два года за нарушение антидопинговых правил не отразится негативно на российском хоккее. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской сборной Вячеслав Быков, под руководством которого Зарипов стал двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

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Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба Зарипова дала положительный результат. В ней было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"Считаю, что нужно дождаться официальной версии самого Даниса и его аргументации. Мое мнение таково, что допинг у отдельно взятого хоккеиста не может повлиять на исход матча, тем более, серии в целом. Не думаю, что это шаг для того, чтобы добыть нужный результат. Может, человек просто болел или еще что-то. Не думаю, что эта ситуация негативно скажется на российском хоккее, потому что, повторюсь, хоккей - это командный вид спорта, допинг у одного игрока не влияет глобально на результат", - сказал Быков.

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"Если докажут факт применения допинга, то будут определенные санкции, это покажет, что лига здорова и следит за тем, что происходит. А если это ошибка докторов, которые должны были внести список веществ в лист перед матчем, то это совсем другая история, но сейчас нельзя ничего сказать с уверенностью, хочется слышать версию Даниса. Это очень неординарный игрок, я очень уважаю таких хоккеистов, которые украшают наш хоккей. Будем надеяться, что это ошибка", - подытожил собеседник агентства.

В текущее межсезонье 36-летний Зарипов перешел из магнитогорского "Металлурга" в "Ак Барс". В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Форвард с 15 заброшенными шайбами стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина - 2017.

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