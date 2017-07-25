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В "Ак Барсе" заявили, что контракт Зарипова с клубом не вступил в законную силу

Спорт
25 июля, 12:50 дата обновления: 25 июля, 13:11 UTC+3 ТАСС

По сообщению пресс-службы казанского клуба, игроку требовались дополнительные консультации у различных специалистов, в том числе и у зарубежных

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Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 25 июля. Контракт дисквалифицированного на два года нападающего Даниса Зарипова с казанским "Ак Барсом" не вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

В текущее межсезонье Зарипов перешел из магнитогорского "Металлурга" в "Ак Барс", подписав контракт на два года. Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что одна из его допинг-проб дала положительный результат. В ней было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"Руководству хоккейного клуба "Ак Барс" было известно о возможных санкциях в отношении Зарипова при ведении переговоров с игроком по поводу заключения контракта. Подписанный контракт между "Ак Барсом" и Зариповым так и не вступил в законную силу, так как до настоящего времени хоккеист проходил углубленный медосмотр: игроку требовались дополнительные консультации у различных специалистов, в том числе и у зарубежных", - говорится в сообщении.

"Руководство "Ак Барса" уже связалось с руководством "Металлурга", в магнитогорском клубе подчеркнули, что Данис Зарипов не является для них чужим. Для "Ак Барса" он также является живой легендой клуба. Мы совместными усилиями - два хоккейных клуба и Зарипов - будем обжаловать принятое решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. "Ак Барс" и "Металлург" окажут помощь игроку оспорить данное решение", - сказано в сообщении клуба.

Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).

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