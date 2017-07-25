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Глава Испанской футбольной федерации Вильяр отстранен от своих обязанностей на год

Спорт
25 июля, 22:38 UTC+3 ТАСС

Анхель Мария Вильяр обвиняется в коррупции

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Анхель Мария Вильяр

Анхель Мария Вильяр

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 25 июля. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр отстранен на год от исполнения своих обязанностей после обвинений в коррупции и ареста. Об этом сообщает издание AS.

Такое решение было принято исполнительным комитетом Высшего спортивного совета Испании. "Исполком совета единогласно решил приостановить на год деятельность Вильяра на посту президента. Это решение является временным и может быть пересмотрено в зависимости от хода расследования", - говорится в заявлении совета.

18 июля полиция провела обыск в офисе RFEF. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков произвела по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон. Вильяр и его сын от дачи показаний отказались, задержанные подозреваются в хищении €45 млн. 

Позднее Суд Мадрида поместил подозреваемых под стражу без права освобождения под залог на время расследования. Вильяр может лишиться должности президента RFEF только после вынесения приговора или по собственному желанию.

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов.

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