Российские рапиристы вышли в четвертьфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 26 июля. Сборная России по фехтованию на рапирах в составе Дмитрия Жеребченко, Тимура Арсланова, Тимура Сафина и Дмитрия Ригина вышла в четвертьфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россияне на стадии 1/8 финала победили команду Венгрии со счетом 45:29 и на следующей стадии встретятся с победителем пары Япония - Египет.

Финал в командном турнире рапиристов пройдут позднее в среду.