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Мэр Лос-Анджелеса: город, скорее всего, примет Олимпиаду в 2028 году

Спорт
27 июля, 11:24 UTC+3 ТАСС

Ранее исполком Международного олимпийского комитета принял решение о проведении выборов столиц сразу двух Олимпиад - 2024 и 2028 годов, распределение будет между Парижем и Лос- Анджелесом

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Эрик Гарсетти

Эрик Гарсетти

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 27 июля. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что город с большой долей вероятности откажется от проведения летних Олимпийских игр в 2024 году в пользу Парижа и согласится на проведение следующего турнира в 2028 году. Слова мэра приводит американский портал BuzzFeed.

В июне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад - 2024 и 2028 годов, распределение будет между Парижем и Лос- Анджелесом.

"Заявка нами сделана, мы выиграли [право на проведение Олимпиады], - сказал Гарсетти. - Но очень маловероятно, что мы примем Игры в 2024 году, даже если получим поддержку от олимпийского сообщества. Чиновники МОК сделали нам такое интересное предложение с финансовой точки зрения, что было бы глупо отказываться от проведения Олимпиады в 2028 году".

Ранее сообщалось, что Лос-Анджелес собирается снять свою заявку на проведение Олимпиады в 2024 году. Об этом будет объявлено в августе. Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.

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