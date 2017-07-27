Мэр Лос-Анджелеса: город, скорее всего, примет Олимпиаду в 2028 году

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ТАСС, 27 июля. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что город с большой долей вероятности откажется от проведения летних Олимпийских игр в 2024 году в пользу Парижа и согласится на проведение следующего турнира в 2028 году. Слова мэра приводит американский портал BuzzFeed.
В июне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад - 2024 и 2028 годов, распределение будет между Парижем и Лос- Анджелесом.
"Заявка нами сделана, мы выиграли [право на проведение Олимпиады], - сказал Гарсетти. - Но очень маловероятно, что мы примем Игры в 2024 году, даже если получим поддержку от олимпийского сообщества. Чиновники МОК сделали нам такое интересное предложение с финансовой точки зрения, что было бы глупо отказываться от проведения Олимпиады в 2028 году".
Ранее сообщалось, что Лос-Анджелес собирается снять свою заявку на проведение Олимпиады в 2024 году. Об этом будет объявлено в августе. Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.