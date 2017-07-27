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Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

Спорт
27 июля, 11:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В минувшем сезоне обладателем Кубка Стэнли стал "Питтсбург", в составе которого играет форвард Евгений Малкин и работает тренером Сергей Гончар

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Сергей гончар и Евгений Малкин с Кубком Стэнли

Сергей гончар и Евгений Малкин с Кубком Стэнли

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Кубок Стэнли выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея на территории спортивно-развлекательного квартала "Парк легенд".

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Кубок Стэнли - трофей, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В мероприятии приняли участие форвард клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар, которые провели с посетителями фото- и автограф-сессии.

В минувшем сезоне "Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале "Нэшвилл" со счетом 4-2 в серии. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач).

Согласно традиции, каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок Стэнли, имеет право привезти трофей к себе на родину. Впервые в своей истории Кубок Стэнли был привезен в Россию 16 августа 1997 года, тогда трофей в Москве и Воскресенске представили хоккеисты "Детройта" Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В прошлом году трофей был выставлен в Зале славы Музея хоккея, Малкин тогда также провел автограф-сессию с российскими болельщиками, пришедшими увидеть Кубок Стэнли.

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