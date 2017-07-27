Ушел капитан: скончался чемпион СССР по футболу Валерий Маслов

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны по футболу Валерий Маслов скончался в четверг после болезни в возрасте 77 лет.

В составе "Динамо" Маслов отыграл более десяти сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча, в национальной команде он выходил на поле с капитанской повязкой.

Руководители российского спорта, ветераны и футбольный клуб выразили свои соболезнования семье и близким Маслова.

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что становится грустно, когда слышишь в числе скончавшихся спортсменов фамилии тех, кто делал российскому футболу имя. "Уходят представители целой эпохи. Я могу только высказать соболезнования родным, близким и болельщикам "Динамо", - сказал Мутко.

Универсальный капитан

Кроме футбола, Маслов играл в хоккей с мячом, в составе сборной СССР он стал восьмикратным чемпионом мира, московского "Динамо" - десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом".

"Валерий Павлович был одной из легенд как футбола, так и хоккея с мячом, где он себя проявил больше, чем в футболе", - сказал ТАСС глава комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян.

"Маслов олицетворял русский хоккей и футбол, - считает президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник. - Когда я еще был мальчишкой, удивлялся, как он, прилетев в Сибирь из Южной Америки, где играл в футбол, вставал на коньки. Складывалось впечатление, что он словно всю жизнь на них стоял. Это легенда русского хоккея, своей игрой он прославлял наш вид спорта".

"Динамо", РФС и ФХМР окажут поддержку

По словам Мирзояна, за несколько дней до смерти Маслов пережил инфаркт, из-за чего попал в больницу. "Я знаю, что у него прихватило сердце, был инфаркт. Мы еще позавчера говорили о том, что он был в тяжелом состоянии, очень печально", - сказал Мирзоян.

"Мы будем на церемонии, принесем венок и, конечно, поддержим семью", - добавил он.

Информации о дате и месте церемонии прощания и похорон пока нет.

Глава ФХМР сообщил, что федерация окажет помощь семье Маслова. "Федерация выполнит все, что обязана", - отметил Скрынник.

Основные обязанности по организации церемоний прощания и похорон возьмет на себя "Динамо". По словам генерального директора клуба Евгения Муравьева, помимо всех организационных моментов, бело-голубые окажут и финансовую поддержку семье Маслова. "Мы обязательно будем помогать, сделаем все возможное, чтобы такого уважаемого человека проводить с достоинством", - сказал собеседник ТАСС.

Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, выводившим на поле национальные сборные по футболу и хоккею с мячом с капитанской повязкой. В последние годы жизни он работал советником директора в академии "Динамо" имени Л. И. Яшина.