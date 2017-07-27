Ушел капитан: скончался чемпион СССР по футболу Валерий Маслов

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МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны по футболу Валерий Маслов скончался в четверг после болезни в возрасте 77 лет.
В составе "Динамо" Маслов отыграл более десяти сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча, в национальной команде он выходил на поле с капитанской повязкой.
Руководители российского спорта, ветераны и футбольный клуб выразили свои соболезнования семье и близким Маслова.
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что становится грустно, когда слышишь в числе скончавшихся спортсменов фамилии тех, кто делал российскому футболу имя. "Уходят представители целой эпохи. Я могу только высказать соболезнования родным, близким и болельщикам "Динамо", - сказал Мутко.
Кроме футбола, Маслов играл в хоккей с мячом, в составе сборной СССР он стал восьмикратным чемпионом мира, московского "Динамо" - десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом".
"Валерий Павлович был одной из легенд как футбола, так и хоккея с мячом, где он себя проявил больше, чем в футболе", - сказал ТАСС глава комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян.
"Маслов олицетворял русский хоккей и футбол, - считает президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник. - Когда я еще был мальчишкой, удивлялся, как он, прилетев в Сибирь из Южной Америки, где играл в футбол, вставал на коньки. Складывалось впечатление, что он словно всю жизнь на них стоял. Это легенда русского хоккея, своей игрой он прославлял наш вид спорта".
По словам Мирзояна, за несколько дней до смерти Маслов пережил инфаркт, из-за чего попал в больницу. "Я знаю, что у него прихватило сердце, был инфаркт. Мы еще позавчера говорили о том, что он был в тяжелом состоянии, очень печально", - сказал Мирзоян.
"Мы будем на церемонии, принесем венок и, конечно, поддержим семью", - добавил он.
Информации о дате и месте церемонии прощания и похорон пока нет.
Глава ФХМР сообщил, что федерация окажет помощь семье Маслова. "Федерация выполнит все, что обязана", - отметил Скрынник.
Основные обязанности по организации церемоний прощания и похорон возьмет на себя "Динамо". По словам генерального директора клуба Евгения Муравьева, помимо всех организационных моментов, бело-голубые окажут и финансовую поддержку семье Маслова. "Мы обязательно будем помогать, сделаем все возможное, чтобы такого уважаемого человека проводить с достоинством", - сказал собеседник ТАСС.
Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, выводившим на поле национальные сборные по футболу и хоккею с мячом с капитанской повязкой. В последние годы жизни он работал советником директора в академии "Динамо" имени Л. И. Яшина.