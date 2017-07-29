Каррера: футболисты "Краснодара" способны бороться за победу в чемпионате России

ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" способен побороться за титул в нынешнем сезоне чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.

"Краснодар" - хорошая команда, которая будет бороться с остальными конкурентами за титул. Я стараюсь обращать внимания на свою команду, а не на команду соперника при подготовке к матчам. Мы хотим играть также, как в прошлом году. Я знаю, что Игорь Шалимов [главный тренер "Краснодара"] в свое время играл в Италии, это может внести какие-то итальянский черты в игру его команды, но судить об этом не видя тренировок я не могу", - сказал Каррера.

"Зенит" сильная команда, которая борется за чемпионство, у нее есть все возможности для этого. Они купили много игроков и хорошего тренера, как Роберто Манчини. У них большое поле для маневра в каждом матче", - отметил наставник красно-белых.

Матч чемпионата России между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 31 июля в Москве.