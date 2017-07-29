Минское "Динамо" победило рижское "Динамо" в матче за пятое место на Кубке Минска

ТАСС, 29 июля. Минское "Динамо" победило рижскую одноименную команду со счетом 4:0 и заняло пятое место на предсезонном турнире "Кубок Минска". Встреча прошла на стадионе "Чижовка-Арена".

В составе минской команды заброшенными шайбами отметились Егор Шарангович (26-я минута), Данила Карабань (39), Евгений Лисовец (40) и Дмитрий Амброжейчик (58).

Матч за третье место между минской "Юностью" и "Югрой" из Ханты-Мансийка и финальная встреча между московским "Динамо" и ярославским "Локомотивом" пройдут позднее в субботу.

Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию Минска, стартовал в среду и завершится в субботу.