Минское "Динамо" победило рижское "Динамо" в матче за пятое место на Кубке Минска

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ТАСС, 29 июля. Минское "Динамо" победило рижскую одноименную команду со счетом 4:0 и заняло пятое место на предсезонном турнире "Кубок Минска". Встреча прошла на стадионе "Чижовка-Арена".
В составе минской команды заброшенными шайбами отметились Егор Шарангович (26-я минута), Данила Карабань (39), Евгений Лисовец (40) и Дмитрий Амброжейчик (58).
Матч за третье место между минской "Юностью" и "Югрой" из Ханты-Мансийка и финальная встреча между московским "Динамо" и ярославским "Локомотивом" пройдут позднее в субботу.
Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию Минска, стартовал в среду и завершится в субботу.