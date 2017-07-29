Бабаев: победу ЦСКА над "СКА-Хабаровском" надо воспринимать серьезно, это не тренировка

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Победу футбольного клуба ЦСКА над "СКА-Хабаровском" в матче чемпионата России надо воспринимать со всей серьезностью, эта игра получилась не тренировочной. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.
В субботу ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России на своем поле обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0.
"Ребята у нас опытные, они понимают, что вся борьба впереди. Например, во втором тайме было уже достаточно тяжело, поэтому нельзя сказать, что получилась тренировочная игра. Это матч чемпионата России, к которому надо относиться со всей серьезностью", - сказал Бабаев.
"Сегодня был не день Федора Чалова, но так бывает. Он очень большой объем работы проделал в Афинах в игре с АЕКом, но, думаю, сегодня просто не хватило свежести. Надо отдать должное вратарю, который хорошо выбирал позицию и не хотел, чтобы Федя забил. Тимур Жамалетдинов тоже мог бы лучше выйти, но, надеюсь, что у них еще все впереди", - отметил гендиректор армейцев.
В следующем туре 6 августа ЦСКА на своем поле сыграет против казанского "Рубина".