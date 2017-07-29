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Бабаев: победу ЦСКА над "СКА-Хабаровском" надо воспринимать серьезно, это не тренировка

Спорт
29 июля, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Гендиректор московского клуба посетовал, что форвард армейцев Федор Чалов не смог реализовать созданные в матче моменты

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Роман Бабаев

Роман Бабаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Победу футбольного клуба ЦСКА над "СКА-Хабаровском" в матче чемпионата России надо воспринимать со всей серьезностью, эта игра получилась не тренировочной. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

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"Ребята у нас опытные, они понимают, что вся борьба впереди. Например, во втором тайме было уже достаточно тяжело, поэтому нельзя сказать, что получилась тренировочная игра. Это матч чемпионата России, к которому надо относиться со всей серьезностью", - сказал Бабаев.

"Сегодня был не день Федора Чалова, но так бывает. Он очень большой объем работы проделал в Афинах в игре с АЕКом, но, думаю, сегодня просто не хватило свежести. Надо отдать должное вратарю, который хорошо выбирал позицию и не хотел, чтобы Федя забил. Тимур Жамалетдинов тоже мог бы лучше выйти, но, надеюсь, что у них еще все впереди", - отметил гендиректор армейцев.

В следующем туре 6 августа ЦСКА на своем поле сыграет против казанского "Рубина".

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