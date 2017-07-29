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Сборная США по плаванию стала чемпионом мира в смешанной эстафете 4x100 м

Спорт
29 июля, 20:40 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 29, июля. /ТАСС

Сборная России в составе Данилы Изотова, Александра Попкова, Виктории Андреевой и Вероники Поповой заняла седьмое место

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Американский пловец Калеб Дрессел

Американский пловец Калеб Дрессел

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию завоевала золото в смешанной эстафете 4x100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Команда США показала результат 3 минуты 19,60 секунды, побив свой же мировой рекорд, установленный в Казани в 2015 году (3.23,05).

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Второе место заняла сборная Нидерландов (3.21,81). Бронзовым призером стала команда Канады (3.23,55). Сборная России в составе Данилы Изотова, Александра Попкова, Виктории Андреевой и Вероники Поповой заняла седьмое место (3.25,49).

Сборная России сохранила третье место в общекомандном зачете (11 золотых, четыре серебряные, семь бронзовых медалей). На первое место вышла команда США (16-12-10). Второй идет команда Китая (12-12-6).

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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