Сборная США по плаванию стала чемпионом мира в смешанной эстафете 4x100 м

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БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию завоевала золото в смешанной эстафете 4x100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Команда США показала результат 3 минуты 19,60 секунды, побив свой же мировой рекорд, установленный в Казани в 2015 году (3.23,05).
Второе место заняла сборная Нидерландов (3.21,81). Бронзовым призером стала команда Канады (3.23,55). Сборная России в составе Данилы Изотова, Александра Попкова, Виктории Андреевой и Вероники Поповой заняла седьмое место (3.25,49).
Сборная России сохранила третье место в общекомандном зачете (11 золотых, четыре серебряные, семь бронзовых медалей). На первое место вышла команда США (16-12-10). Второй идет команда Китая (12-12-6).
Чемпионат мира завершится 30 июля.